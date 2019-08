Monaco, parla Jardim: “Falcao non ci sarà contro il Nimes”

Dopo aver saltato le prime due giornate di campionato, Radamel Falcao non giocherà neppure la gara tra il suo Monaco e il Nimes, terzo turno di Ligue 1, in programma domenica pomeriggio. Ad annunciarlo è stato il tecnico Jardim, intervenuto così in conferenza stampa: “Falcao non ci sarà perché è infortunato. Ha ancora dolore al piede. È un professionista al 100%, continuerà a lavorare per recuperare”. E il Galatasaray aspetta novità su Falcao dopo aver raggiunto l’accordo con il diretto interessato: il colombiano – come ampiamente raccontato – ha scelto il club turco, lo ha ribadito più volte e non ha cambiato idea. Il Galatasaray aveva anche programmato l’arrivo a Istanbul dello specialista ex Atletico, ma il Monaco sta facendo resistenza e non lo ha ancora liberato. E Falcao spinge per volare in Turchia…

