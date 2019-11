Monaco, Oleg Petrov: “Ecco le intenzioni del club per le prossime sessioni di mercato”

Ai microfoni di RMC Sport, il vice presidente del Monaco, Oleg Petrov, ha spiegato le intenzioni del club monegasco per le prossime sessioni di mercato: “Non credo che compreremo molti giocatori questo inverno”. Ha proseguito: “Abbiamo molti giocatori. Siamo riusciti a venderne alcuni quest’estate, altri sono stati prestati”. Poi, ha fissato un impegno per l’estate del 2020 per riuscire a competere fino alla fine con il PSG: “Ci stiamo preparando soprattutto per la prossima finestra di trasferimento estiva. La prossima estate ci sarà più movimento”.

Foto: Profilo Twitter Monaco