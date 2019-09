Monaco, il vicepresidente: “Jardim? Non siamo alla ricerca di un nuovo allenatore”

Nei giorni scorsi la stampa francese aveva parlato di un possibile esonero di Leonardo Jardim al Monaco dopo un avvio di stagione non certo entusiasmante. Il vicepresidente del club del Principato, Oleg Petrov, ha fatto chiarezza ai microfoni di Foot Mercato: “Non stiamo cercando un nuovo allenatore, non ci sono stati negoziati con nessuno. Il presidente è una persona molto solida, non prende mai decisioni di fronte alle emozioni, non importa quanto sia forte la pressione” , ha dichiarato.

Foto: Twitter personale Jardim