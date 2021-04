Brutta notizia in casa Monaco, a pochi giorni dalla partita contro il Lione. La squadra di Kovac, che sta lottando per la Ligue 1 con Lille e PSG, perderà Aleksandr Golovin per almeno due settimane: il centrocampista russo, infatti, è positivo al Covid-19 e si aggiunge agli indisponibili Jovetic, Diop, Diatta e Gelson Martins.