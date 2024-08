Monaco, Fofana non convocato per il Trofeo Gamper. Milan alla finestra

Il Monaco non ha convocato Fofana per il Trofeo Gamper, contro il Barcellona. Il centrocampista è da settimane un obiettivo di mercato del Milan e questo è un ulteriore segnale di come la storia tra il francese e il Monaco sia ormai arrivata al capolinea.

Foto: Instagram Fofana