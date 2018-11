Monaco, crisi senza fine. Henry: “Niente scuse, la responsabilità è mia. Ora…”

Monaco sempre più in crisi, tra risultati da incubo e un’infermeria che non accenna a svuotarsi. Il tecnico del club del Principato, Thierry Henry, ha parlato alla stampa francese della disastrosa situazione della propria squadra, attualmente ultima in classifica in Ligue 1 e già fuori dalle coppe europee: “Ora siamo in una situazione delicata e ne siamo consapevoli. Evito di parlare troppo perché poi si coglie l’occasione per parlare di scuse. Mi prendo la responsabilità di tutto ciò che accade”.

Foto: The National