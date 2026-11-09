Monaco, Coulibaly rischia la squalifica: esultanza non idonea

09/11/2026 | 10:42:50

Un gol, poi un’esultanza che rischia di costargli cara. Mamadou Coulibaly è finito al centro delle polemiche dopo quanto accaduto durante Le Mans-Monaco, terminata 1-1. Il centrocampista monegasco, autore della rete del momentaneo vantaggio al 40′, ha festeggiato mimando il gesto del taglio della gola con il pollice sotto il collo. Un episodio che non è passato inosservato e che potrebbe avere conseguenze sul piano disciplinare. Il gesto, infatti, richiama quanto accaduto lo scorso settembre al suo compagno di squadra Paris Brunner, sanzionato dalla commissione disciplinare della Ligue 1 con due giornate di squalifica effettiva e altre due con la condizionale dopo un’esultanza analoga contro lo Strasburgo. Al termine della partita, Coulibaly ha provato a spiegare quanto successo, chiedendo anche scusa: “Ci tengo a scusarmi perché mi sembra di aver capito che il gesto sia stato frainteso. È qualcosa che ho fatto pensando a un mio amico, che mi aveva dato un consiglio su come esultare”. Il giocatore ha aggiunto di non aver pensato alle possibili conseguenze negative, spiegando che gesti simili si vedono anche in altri campionati.Adesso resta da capire quale sarà la posizione della commissione disciplinare.

Foto: x Monaco