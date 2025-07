Monaco, colpi da big: Bakayoko nel mirino se parte Akliouche

06/07/2025 | 15:06:20

L’AS Monaco non perde tempo sul mercato. Il club del Principato ha già messo a segno tre colpi di spessore: Paul Pogba, svincolato dopo la fine dell’avventura con la Juventus, arriva per rilanciarsi in vista del Mondiale 2026; Ansu Fati, in cerca di riscatto dopo stagioni difficili al Barcellona; e Eric Dier, preso dal Bayern Monaco per rinforzare la difesa. Ma il mercato non è finito. Secondo quanto riportato da Footmercato, in caso di partenza di Maghnes Akliouche, il Monaco avrebbe già individuato il possibile sostituto: Johan Bakayoko, talento belga del PSV. Valutato circa 30 milioni, rappresenta il profilo ideale per completare l’attacco di Hütter. Il giocatore è sotto contratto con il PSV fino al 2026 e il suo valore di mercato si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Un’operazione complessa, ma il Monaco ha già avviato i primi contatti.

Foto: insta personale