Monaco, annunciato il nuovo ds: sarà Paul Mitchell

Pochi minuti fa, Paul Mitchell è stato annunciato come nuovo direttore sportivo del Monaco. Il 38enne inglese, ex responsabile di mercato del gruppo Red Bull, ha lavorato per RB Lipsia, New York RB e RB Bragentino. In passato ha anche lavorato con Southampton e Tottenham.

L’AS Monaco 🇲🇨 est heureux d’annoncer l’arrivée de Paul Mitchell au poste de Directeur Sportif 🔴⚪️https://t.co/EEe3TT1FzV — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) June 17, 2020

Foto: SportBild