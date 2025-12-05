Monaco ancora ko: il Brest vince 1-0. Ma la buona notizia è Pogba: oltre venti minuti in campo

05/12/2025 | 21:45:27

Brest-Monaco finisce 1-0 e offre spunti importanti: i bretoni hanno conquistato la terza vittoria consecutiva (1-0), mentre il Monaco ha confermato ancora una volta la discontinuità di questa prima parte di stagione. Da segnalare anche il ritorno in campo di Paul Pogba, sceso in campo per oltre 20 minuti e giunto al suo spezzettone di gara più lungo. In attesa di recuperarlo completamente, i monegaschi però perdono ancora in Ligue1. Il Brest corre spedito e ora è nono in classifica.

foto insta monaco