Monaco al Cosenza: ora è anche ufficiale

Attraverso una nota ufficiale, il Cosenza ha ufficializzato l’acquisto di Salvatore Monaco dal Perugia. Confermato quanto vi avevamo raccontato in esclusiva. Questa la nota della società calabrese: “Il Cosenza comunica di aver raggiunto l’accordo con il Perugia Calcio per l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive di Salvatore Monaco. Il difensore, nato a Napoli il 15 agosto 1992, arriva a titolo temporaneo, con diritto di riscatto in favore del club rossoblù”.

Foto: Sito Cosenza