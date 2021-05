Momento magico per Correa: 5 gol nelle ultime 4 partite

Un’altra doppietta per consolidare il proprio momento magico, Joaquin Correa ha siglato altri due gol con la maglia della Lazio nella sfida contro il Genoa. Questa doppietta dà seguito a quella realizzata lunedì scorso contro il Milan. L’argentino aveva segnato due giornate prima nel 5-3 contro il Benevento portando il suo score a 5 gol nelle ultime 4. Correa è mancato all’inizio campionato soprattutto in fase realizzativa, cosa che a quanto pare ha risolto. Il suo aiuto sarà fondamentale per la corsa alla Champions della Lazio.

Foto: Twitter Lazio