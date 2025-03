Momento d’oro per il Barcellona: i blaugrana non hanno mai perso nel 2025

Che avvio di 2025 per il Barcellona! Gli uomini di Hansi Flick non hanno mai perso in questo inizio del nuovo anno. Mai, in nessuna competizione. La striscia inanellata da Yamal e compagni dura infatti da ben 17 partite, nelle quali i gol segnati sono stati addirittura 56 e quelli subiti 17. La diciassettesima gara chiusa in attivo è arrivata questa sera col Benfica: 3-1 il risultato finale del match e ottavi di finale di Champions League conquistati. Nella Liga il Barça è invece in vetta insieme al Real Madrid a quota 57 punti, ma con una sfida ancora da recuperare rispetto ai Blancos.

Foto: Instagram Barcellona