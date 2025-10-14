Momento d’oro per Hojlund che festeggia sui social: “I gol sono come il ketchup. Una volta che arrivano, continuano ad arrivare”
14/10/2025 | 16:45:14
Momento positivo per l’attaccante del Napoli, Rasmus Hojlund che tra club e Nazionale sta segnando con grande continuità.
Per festeggiare il suo periodo d’oro, il centravanti danese ha scritto sui social un proverbio molto particolare: “Una volta un uomo saggio disse: ‘I gol sono come il ketchup. Una volta che arrivano, continuano ad arrivare”.
Foto: Instagram personale