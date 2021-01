Momento difficile per Suning: gli stranieri non si presentano agli allenamenti dello Jiangsu

Sono tempi duri per Suning, non solo per l’Inter e i ritardi nel saldare le ultime mensilità del 2020, anche lo Jiangsu sta vivendo un periodo estremamente delicato. Come riporta Titan Sport Plus, l’allenatore Cosmin Olaroiu si sarebbe rivolto alla FIFA per rescindere anticipatamente il contratto in scadenza nel 2022, mentre gli “stranieri” della squadra campione di Cina in carica avrebbero deciso di non presentarsi alla ripresa degli allenamenti in vista della nuova stagione. Suning non versa da 3 mesi gli stipendi a calciatori e staff tecnico, a causa soprattutto delle limitazioni imposte dal Partito Comunista agli investimenti nel calcio. Il governo ha imposto a sponsor e proprietari di togliere il proprio nome da quello del club e ha fissato a 3 milioni di dollari lordi l’anno lo stipendio massimo di un calciatore. Gli ex nerazzurri Miranda ed Eder, insieme ad Alex Texeira, al croato Santini e all’ex Espanyol Wakaso stanno già cercando una nuova sistemazione.