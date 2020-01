Molinaro si allena con il Venezia: il comunicato del club

Una nuova avventura alle porte per Cristian Molinaro. Il terzino, svincolato si è unito al Venezia per provare a dare una mano al club, attualmente in Serie B. A dare la notizia è stata la stessa società, attraverso una nota: “Il Venezia FC informa che a partire da oggi si allenerà con la Prima Squadra di mister Alessio Dionisi il difensore Cristian Molinaro. Attualmente svincolato, il giocatore classe 1983 nelle ultime stagioni ha giocato con le maglie di Frosinone, Torino, Parma e Stoccarda. A seguito delle ottime prestazioni fornite con la compagine tedesca, al termine della stagione 2009/10 è stato eletto miglior terzino della Bundesliga”.

Foto: Twitter Venezia