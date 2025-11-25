Molina: “Sono contento all’Atletico Madrid. L’Inter è una grande squadra, ma in casa possiamo battere chiunque”

25/11/2025 | 18:02:11

Nahuel Molina, esterno dell’Atletico Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Inter in Champions League.

Queste le sue parole: “L’infortunio di Llorente è una perdita significativa per la squadra, se ne avrò la possibilità sarò più che mai volenteroso nel provare a dare il massimo. Per noi è una partita importante, se gioco io o no e cosa succede a me è secondario. Sarà una partita difficile, se ne avrò l’occasione sono pronto a dare una mano”.

Che avversaria è per voi l’Inter? “Vengono da una sconfitta nel derby, ma sono una squadra molto tosta. Siamo davanti ai nostri tifosi, mi aspetto una gran partita, in casa possiamo battere chiunque. E spero che sia possibile fornire una grande prestazione”.

Il suo nome in estate è stato accostato anche a squadre italiane . “Che venga fatto il tuo nome è sempre un bene, ma io sono molto contento qui all’Atletico Madrid e non ho niente da dire a riguardo”.

Sente di ricevere il giusto sostegno dallo staff tecnico? “Sono contento del supporto che mi dà l’allenatore. E non solo da parte sua, è così anche con i miei compagni di squadra. Devi saperti riprendere, quando hai la chance”.

Si sente pronto per giocare questa sfida? “Bisogna sempre esserlo, non solo quando si infortuna un compagno di squadra. Simeone chiede standard elevati tutti i giorni a ognuno dei giocatori”.

Foto: Instagram Atletico