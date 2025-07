Molina, l’arrivo di Pubill e la verità sulla Juventus

22/07/2025 | 23:59:58

La Juventus cerca specialisti di fascia destra e un’opzione potrebbe portare a Nahuel Molina, argentino classe 1998, altri due anni di contratto con l’Atletico Madrid. Ultimamente non è sembrato blindatissimo da Simeone, l’arrivo di Pubill potrebbe essere una strada per valutare nuove opzioni da parte dell’ex Udinese. La soluzione Juve, indicata dalla “Gazzetta dello Sport” nella giornata di ieri, può essere una traccia da seguire anche se in queste ore i bianconeri sono impegnati in altre trattative.

Foto: Instagram Atletico Madrid