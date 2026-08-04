Molina, la Roma nel vivo. I dettagli. E su Cacciamani…

04/08/2026 | 16:16:56

Con un tweet delle 13,52 vi abbiamo anticipato l’ingresso della Roma nella corsa a Nahuel Molina, esterno argentino classe 1998 in uscita dall’Atletico Madrid. La trattativa è nel vivo, la richiesta è di 15 milioni più 5 di bonus, ma si può scendere di 3-4 milioni. Tutto questo perché la Roma fin qui non ha avuto sensazioni positive dalla trattativa per Read del Feyenoord mentre Fresneda è in una posizione più defilata. Molina è aperto al trasferimento, si può avanzare. Ma c’è di più: ieri sera a sorpresa vi avevamo raccontato in esclusiva il ritorno di fiamma per Alessio Cacciamani, classe 2007 del Torino, considerato il perfetto esterno sinistro in grado di crescere all’ombra di Wesley. La Roma aveva previsto una spesa di 27 milioni per fascia destra, risparmiando con Molina potrebbe decidere di alzare l’offerta per Cacciamani nel tentativo di far crollare il muro del Torino.

Foto: Instagram Atlético Madrid