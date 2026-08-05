Molina alla Roma in chiusura: la sorpresa di ieri, svolta in 24 ore

05/08/2026 | 17:21:40

Nahuel Molina alla Roma: siamo in chiusura. Una trattativa velocissima che vi abbiamo raccontato in esclusiva, con il primo passaggio essenziale delle 13,52 di ieri, fino a quel momento il nome dell’esterno di proprietà dell’Atletico Madrid mai era stato accostato al club giallorosso. Da quel momento una volata durata 24 ore o poco più. Già all’ora di pranzo di oggi c’erano chiare avvisaglie di un accordo raggiunto non per 20 milioni (la richiesta iniziale del club spagnolo) e di qualche milione sopra i 15 compresi i bonus. Molina e la Roma: più veloce della luce. Ora i passaggi formali burocratici.

Foto: Instagram Atletico