Moleiro, il Las Palmas apre le porte al Barcellona

Intervistato da Culemania, il presidente del Las Palmas Miguel Ángel Ramírez ha confermato l’interesse del Barcellona per Alberto Moleiro, trequartista classe 2003 che molto bene sta facendo con i canarini. L’ipotesi è quella di ripercorrere un’operazione in stile Prdri, che nel 2019 passò proprio dal Las Palmas ai blaugrana: “Il Barça conosce perfettamente il giocatore e noi ovviamente abbiamo un buon rapporto con il club. Saremo sempre disposti a cercare soluzioni, ma lo sviluppo del ragazzo è abbastanza positivo ed è un giocatore che viene osservato da grandi squadre in Spagna e in Europa. Vedremo…”.

Foto: Instagram Moleiro