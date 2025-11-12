Moldavia-Italia, le curiosità: azzurri imbattuti nei sei precedenti

12/11/2025 | 10:02:23

Domani 13 novembre alle 20:45 il match valido per le qualificazioni ai Mondiali tra Moldavia e Italia.

Ecco alcune curiosità:

-Sono 6 i precedenti tra le due formazioni: tutti successi azzurri.

-Sono 17 i gol segnati dall’Italia nei precedenti con la Moldavia e solo 2 quelli subiti.

-L’Italia arriva al match con quattro vittorie consecutive.

-La Moldavia ha fino ad ora raccolto un solo punto, arrivato dopo il pareggio contro l’Estonia.

Foto: Instagram World Cup