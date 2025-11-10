Moldavia-Italia: gli azzurri cercano il risultato e sperano nell’Estonia

10/11/2025 | 10:03:36

Giovedì l’Italia affronterà la Moldavia. La speranza degli azzurri non è soltanto quella di ottenere una vittoria, ma anche che la Norvegia possa incappare in una sconfitta. Questo risultato permetterebbe alla squadra del CT Gattuso di giocarsi la qualificazione diretta domenica 16 novembre. Si tratta probabilmente dell’ultima possibilità, considerando la netta differenza reti a favore della Norvegia, che renderebbe impossibile la qualificazione diretta in caso di arrivo a pari punti al termine del girone.

Se invece la Norvegia dovesse vincere contro l’Estonia, il destino dell’Italia sarebbe segnato: gli azzurri sarebbero costretti a passare dai playoff per sperare di tornare al Mondiale, dopo aver già mancato le ultime due edizioni.

Foto: Instagram Azzurri