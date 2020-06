Moggi: “Contro il Genoa sarà una gara ostica per la Juventus”

L’ex dirigente della Juventus, Luciano Moggi, nell’editoriale pubblicato su Libero, ha così commentato la gara contro il Genoa che i bianconeri dovranno affrontare in trasferta.

“Per chi non abbia visto la partita, il 4-0 della Juventus contro il Lecce potrebbe far pensare ad una gita di piacere degli ospiti. Nella realtà, invece, i pugliesi hanno giocato alla pari per tutto il primo tempo, finito 0-0. In superiorità numerica, nella ripresa la Juve è riuscita ad impensierire la difesa pugliese. Oggi la squadra di Sarri è chiamata a confermarsi a Marassi contro il Genoa, che ha bisogno di punti per togliersi dalla zona calda della retrocessione: una trasferta sempre ostica per i bianconeri.”