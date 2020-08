Moggi: “Arthur? Non sarà un titolare, Pjanic era meglio”

Non le manda a dire l’ex dirigente della Juventus, Luciano Moggi, a proposito dell’acquisto di Arthur da parte dei bianconeri. Il brasiliano non lo convince, queste le sue parole a Radio Bianconera: “Arthur? Preferisco Pjanic. Non mi piace dire se la Juve ha fatto bene o no ad acquistarlo. Per me Pjanic serve più di Arthur a livello tecnico. Arthur è bravo ma lento. Non credo che verrà alla Juve per giocare da titolare, non migliora il livello del centrocampo attuale”.

Foto: sito ufficiale Partizan