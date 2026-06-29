Modric: “Ho piena fiducia in questo gruppo. Sucic è il presente della Nazionale”

29/06/2026 | 10:05:22

Modric ha parlato alla Gazzetta dello Sport della sua Croazia e di come pian pian stiano trovando la forma migliore: “Io ho sempre avuto fiducia in questo gruppo, sapevo che con il tempo avremmo fatto meglio. Adesso inizia la parte bella del torneo, dobbiamo divertirci e vedere dove arriviamo”. Squadra che ha addosso una grande pressione, visti gli ultimi risultati eccellenti: “C’è molta pressione intorno a noi. Non credo ci faccia bene, ma abbiamo abituato bene la gente negli scorsi Mondiali. Io cerco di godermi ogni momento in Nazionale, ma la pressione in questi contesti è alta”. Infine ha elogiato il coinquilino milanese Sucis: “Sucic non è il futuro, è il presente della Nazionale. Sta facendo davvero bene, che continui così”.

Foto: Instagram Modric