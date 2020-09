Modric: “Vorrei terminare la carriera al Real, ma non dipende da me”

In un’intervista ad AFP, il centrocampista del Real Madrid, Luka Modric, ha parlato del Real e del suo futuro: “Alla mia età non ho grandi progetti. Ho un anno di contratto e voglio dare tutto per vincere altri trofei. Sarebbe fantastico finire la carriera qui, ma dipende dal Real Madrid, non da me. Voglio dimostrare che posso giocare bene e se non sarà al Real cercherò altre opzioni. Voglio giocare altri anni”. Il croato ha poi confessato alcuni aspetti della sua infanzia: “Il pallone era sempre con me. Anche quando andavamo al rifugio lo portavo con me e giocavo con gli amici. Della guerra ricordo la paura. Giocavamo a pallone e suonavano le sirene. Ma che era diventata una cosa normale”.

Foto: BeSoccer