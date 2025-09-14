Modric: “Vincere era la cosa importante, abbiamo lottato da squadra. Faremo sempre meglio”
14/09/2025 | 23:09:20
Luka Modric ha commentato a DAZN la vittoria del Milan contro il Bologna: “Abbiamo vinto che è la cosa più importante. Ora ci concentriamo sulla prossima partita. Spero che non mi ricordiate dell’età la prossima volta… Scherzo. L’assist di Alexis è stato molto bello. Abbiamo lottato da squadra, partita dopo partita faremo sempre meglio conoscendoci meglio e con il ritorno di alcuni giocatori”.
FOTO: Instagram Milan