Modric vince il duello con De Bruyne: la precisione dei passaggi supera il 90%

29/09/2025 | 10:39:47

Modric stravince il duello con De Bruyne in Milan-Napoli. Il croato, ancora in campo per tutta la partita, ha raccolto statistiche impressionanti contro i campani. Il pallone è passato dalle sue parti 72 volte, con una precisione dei passaggi del 91%. Nel primo tempo il regista ha sbagliato un solo passaggio. Ancora una volta l’ex Real Madrid si è dimostrato il faro del Milan di Allegri, che oltre alle note doti tecniche ha abbinato una capacità di corsa continua e di fase di interdizione perfetta.

FOTO: X Milan