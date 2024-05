Modric: “Tutti ci danno per favoriti, ma noi non la pensiamo così”

Luka Modric, centrocampista croato del Real Madrid è intervenuto in conferenza stampa in vista della finale di Champions League di domani. Queste le sue parole:

“Tutti ci danno per favoriti, ma noi non la pensiamo così. Siamo al 50 e 50%. C’è molto rispetto per il Dortmund”. Sul raggiungimento della finale e sull’eventualità di vincere per la sesta volta la Champions League: “È stato inimmaginabile. Ma siamo molto felici e ci godiamo il momento. Avere sei titoli di Champions League sarebbe fantastico. Siamo molto felici di essere qui. Affrontiamo la partita più importante della stagione con molta fiducia”.

Foto: twitter Real Madrid