Modric su Perisic: “Non mi sorprende, credo che abbia ancora margini di miglioramento”

Dopo la vittoria contro la Francia, il centrocampista del Real Madrid e della Nazionale croata, Luka Modric, ha così parlato di Ivan Perisic: “Sono contento per Ivan, che ha rotto quella tradizione negativa di non segnare a Poljud. Finalmente ce l’ha fatta. Non mi sorprende nulla quando si tratta di Ivan Perišić, so che tipo di giocatore è, che lavoratore e che carattere ha, cosa ha fatto per la Croazia e cosa può ancora dare. Sono felice che sia tornato in questo modo, credo che abbia ancora margini di miglioramento”.

Foto: Instagram Modric