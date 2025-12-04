Modric: “Sognavo di chiudere la carriera al Real. Il Milan è simile ai Blancos”

Intervistato nel programma (Ne)uspjeh prvaka, Luka Modric ha parlato del suo addio al Real Madrid e della nuova avventura con il Milan. “L’ho sempre detto: non erano solo parole vuote per i tifosi, il club o chiunque altro: il mio desiderio più sincero era ritirarmi col Real. A volte però le cose non vanno come previsto, ma anche se il mio desiderio di ritirarmi a Madrid non si è avverato, ho ottenuto ciò che non avrei mai pensato di fare. Quello che è successo, è successo; non mi pento di nulla. Quando vedo l’addio che ho avuto, non me lo aspettavo nemmeno nei miei sogni più sfrenati. Dopo il Real Madrid, ovunque tu vada, è un passo indietro. È innegabile, e tutti i giocatori possono confermarlo. Penso di essere arrivato in un club che, per la sua storia e la sua reputazione, è molto vicino al Real Madrid, e per me è la situazione più ideale che potesse capitare. Soprattutto perché sono cresciuto con il calcio italiano; il Milan era il mio club preferito: quando pensavo che un giorno non sarei potuto essere al Real Madrid, anche se non immaginavo che sarebbe successo, quando pensavo a dove mi sarebbe piaciuto giocare, il Milan era sempre al primo posto, subito dopo il Real Madrid”.

