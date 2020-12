Modric: “Situazione molto difficile, rischiamo figuracce ad ogni partita”

Il centrocampista del Real Madrid, Luka Modric, Pallone D’oro 2018, ha parlato dopo la pensante sconfitta contro lo Shakhtar Donetsk, ammettendo come in questo momento il Real Madrid ha molti problemi e che urge una soluzione immediata.

Queste le parole del croato: “La situazione è molto difficile, quando l’avversario prende il comando della gara noi non riusciamo a reagire, perdiamo fiducia e non giochiamo come prima. Ci scomponiamo e concediamo ripartenze pericolose e becchiamo gol incredibili. E’ un anno strano, molto difficile, bisogna andare avanti in qualche modo. Questo deve cambiare, dobbiamo trovare le soluzioni per migliorare e non ripetere certe prestazioni altrimenti rischiamo figuracce e non solo di uscire dalla Champions ma anche di non qualificarci per la prossima”.

Foto: Marca