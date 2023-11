Modric sconcertato con l’arbitro: “Ma puoi trattarmi così?”

Durante la recente vittoria per 3-0 del Real Madrid contro il Cadice allo stadio Nuevo Mirandilla, le telecamere di Fútbol en Movistar Plus hanno catturato una vivace conversazione tra il centrocampista Luka Modric e l’arbitro Guillermo Cuadra Fernández. Nel corso del secondo tempo, Modric ha esclamato con sorpresa: “Ma io non ho protestato nulla con voi? Ma puoi trattarmi così?”.

Cuadra Fernández ha risposto in modo deciso, ma il croato ha insistito affermando: “Ho protestato tre volte… Non ti ho mai mancato di rispetto e non posso parlare con te”. Il veterano centrocampista croato ha insistito nel difendere il proprio comportamento nei confronti dell’arbitro.

Questo scambio ha aggiunto un tocco di tensione alla partita e ha sollevato domande sulla gestione delle interazioni tra i giocatori e gli arbitri. Modric, noto per la sua professionalità in campo, sembra aver manifestato la sua frustrazione percepita nei confronti delle decisioni arbitrali.

Foto: Modric Real Madrid BeSoccer