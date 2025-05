Modric saluta il Real in lacrime: “Speravo che questo momento non arrivasse mai”

24/05/2025 | 19:36:33

Serata di saluti e di addio per Luka Modric al Real Madrid. Quella di questo pomeriggio contro la Real Sociedad è stata l’ultima gara con i blancos.

Modric, a fine gara, in mezzo al campo, ha salutato i suoi tifosi in lacrime: “È arrivato il momento che non avrei mai voluto arrivasse, ma è stato un viaggio lungo e meraviglioso. Prima di tutto voglio ringraziare il club, il presidente Florentino Perez. Voglio ringraziare tutti gli allenatori che ho avuto in questi anni, i compagni che mi hanno accompagnato e le persone che mi hanno aiutato. Grazie di cuore. Anche alla mia famiglia. Abbiamo vinto tanto, abbiamo vissuto momenti meravigliosi. È il vostro amore che mi avete dato in tutti questi anni. Non ci sono parole per ringraziarvi per tutto ciò che mi avete dato. Voglio dire una frase che ho letto e mi è piaciuta: Non piangere perché è finita, sorridi perché è accaduto. Hala Madrid y nada mas”.

39 anni, Modric saluta il Real dopo dopo 590 presenze, 43 reti e 95 assist.

Foto: twitter Real Madrid