Modric: “Ritirarmi dalla Nazionale? Non mi pongo limiti”

Luka Modric è intervenuto alla vigilia della partita di Nations League tra Croazia e Svezia. Alla domanda se seguirà a breve l’esempio di Ivan Rakitic ha risposto:

“Non voglio fissare limiti o date. Vado partita per partita. E vedrò come mi sentirò fisicamente e mentalmente. Finché starò bene continuerò a giocare per la Nazionale. Rakitic? Abbiamo parlato prima che rendesse pubblica la sua decisione. Mi ha detto le sue ragioni e dobbiamo rispettarle. Voglio ringraziarlo ancora una volta per tutto quello che ha fatto per questa squadra”.

Foto: Twitter Fifa