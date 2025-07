Modric, Ricci e Jashari: ecco il centrocampo che ha in mente Allegri

07/07/2025 | 15:46:37

Il Milan di Allegri riparte da tre, almeno a centrocampo. Sarà questa una delle prime novità del suo secondo ciclo in rossonero, in attesa che parli il campo. La trattativa per Modric è ormai definita, come vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane. Ricci è una certezza che vi abbiamo svelato passo dopo passo fino all’ufficialità. Il prossimo colpo sarà Jashari, con il Milan che è certo di aver fatto il massimo sforzo con il Brugge. Un centrocampo tutto nuovo per Allegri, che in conferenza ha anche chiesto tempo e fissato come obiettivo il ritorno in Champions.

Foto: Instagram Croazia