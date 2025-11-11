Modric, quell’opzione di giugno che per il Milan è una sentenza

11/11/2025 | 19:40:24

Grande protagonista con il Milan, nel rispetto delle sue grandi qualità, Luka Modric sta confermando di essere sempre più in prima fila, con tanti saluti a chi lo aveva ritenuto un trasferimento senza senso. Ora il fuoriclasse 40enne si sta avvicinando al Mondiale con la sua Croazia, nel frattempo spinge il Milan verso la gloria nella speranza che sia una stagione ricca di soddisfazioni. Lo scorso 3 giugno vi avevamo svelato come nel suo contratto con scadenza 30 giugno 2026 ci fosse un’opzione per prolungare di un’altra stagione il suo rapporto con il club rossonero. Quell’opzione ormai è una sentenza, ci sono pochi dubbi sul fatto che il rapporto possa continuare con enorme e reciproca soddisfazione. Modric mai hai nascosto il desiderio di voler vincere qualche trofeo con il Milan, la stagione è partita nel modo giusto. C’è ancora tanta strada da fare, ma con Luka al centro del villaggio ci sono i margini per provare ad arricchire la bacheca.

FOTO X Milan