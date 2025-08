Modric: “Allegri tra i top allenatori al mondo”, poi la dichiarazione sul futuro

04/08/2025 | 17:21:00

Da Casa Milan tanti, tantissimi sorrisi, soprattutto quello del protagonista indiscusso della giornata, Luka Modric. Dopo le prime parole rilasciate ai canali ufficiali del club, l’ex Pallone d’Oro è pronto a presentarsi alla stampa come nuovo giocatore rossonero. Di seguito le parole dell’asso croato: “Allegri? Probabilmente non ha un bel ricordo (in merito alla Champions). Ho parlato un po’ con lui. Sono molto contento di essere allenato da lui. è un vincente. Sono curioso di conoscere le sue aspettative”.

“Last dance? Non lo so, è troppo presto per dirlo. Il mio obiettivo è quello di disputare il Mondiale con la Croazia. Cerco di vivere il presente”

Foto: Sportitalia