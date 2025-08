Modric: “Ruolo? A me piace dettare i tempi di gioco, ma la priorità resta la squadra”

04/08/2025 | 17:28:14

Da Casa Milan tanti, tantissimi sorrisi, soprattutto quello del protagonista indiscusso della giornata, Luka Modric. Dopo le prime parole rilasciate ai canali ufficiali del club, l’ex Pallone d’Oro è pronto a presentarsi alla stampa come nuovo giocatore rossonero. Di seguito le parole dell’asso croato: “Tutti sanno dove mi sento più a mio agio, in mezzo al campo dove posso dettare i tempi e far girare bene la squadra. Voglio conoscere la visione di Allegri e da lì poi bisognerà soltanto lavorare tanto, giocare bene e aiutare la squadra per raggiungere i risultati. La priorità resta sempre la squadra: deve essere questa la nostra mentalità”.

Foto: sito Milan