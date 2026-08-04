Modric: “Potevo rinnovare già a dicembre, sogno un trofeo con il Milan”

05/08/2026 | 00:06:52

Luka Modric ha parlato a Sky Sport: “Il mio sogno è sempre stato quello di vincere con il Milan, sono venuto qui per questo non per divertirmi. Il mio obiettivo è portare al Milan un trofeo, che sia lo scudetto o un altro obiettivo, sono qui per questo ed è sempre stato il mio sogno. Non ho mai avuto dubbi sul rinnovo, avrei potuto farlo anche a dicembre ma ho preferito aspettare e vedere le risposte del mio corpo, capire se avessi ancora quella cattiveria dentor di me e quella passione per il calcio”.

foto x milan