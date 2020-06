Modric: “Per fare il salto di qualità Mbappe deve cambiare squadra”

Il centrocampista Luka Modric, attualmente in forza al Real Madrid, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Di seguito alcune sue dichiarazioni.

“Calciatori preferiti? Mi sono sempre piaciuti i giocatori di stile. Totti, Del Piero, Pirlo. Ora ci sono giovani che promettono molto, su tutti Zaniolo, talento puro. Anche Sensi è molto interessante, poi mi piacciono Insigne, il Papu Gomez, Ribery e Bennacer. Mbappé ha tutto per dominare la scena, ma penso che per fare il salto di qualità abbia bisogno di andare in un campionato in cui la sua squadra non vinca così facilmente. Vedo grande potenziale anche in Vinicius e mi piacciono De Bruyne e Sterling”.

Foto: Twitter ufficiale FIFA