Modric: “Oggi non potevamo sbagliare, presi punti cruciali per la lotta in vetta alla classifica”

13/02/2026 | 23:34:02

Luka Modric ha parlato a DAZN dopo la sfida vinta contro il Pisa: “Prima di tutto non potevamo sbagliare oggi, sapevamo che questi punti sarebbero stati cruciali per la lotta in testa alla classifica e li abbiamo presi. Nel secondo tempo ci siamo rilassati un po’ e non abbiamo avuto attenzione. Per questo hanno segnato. Ma alla fine abbiamo attaccato e abbiamo segnato il secondo gol, siamo felici per la vittoria. Dobbiamo pensare partita dopo partita. Ogni sfida è difficile, come stasera, e dobbiamo continuare a lavorare, migliorare e concentrarci sulla prossima partita”.

foto x milan