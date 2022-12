Modric: “Non so ancora per quanto giocherò con la Croazia. Siamo pronti per la sfida col Brasile”

Luka Modric, intervenuto in conferenza stampa insieme al suo allenatore Dalic, ha parlato della sfida in vista tra Croazia e Brasile, uno dei quarti di finale più avvincenti nella storia della Croazia: “Abbiamo dimostrato la nostra forza mentale negli ottavi contro il Giappone. Quest’ultima partita ci ha dato fiducia, possiamo rifarci e siamo pronti per un altro scontro decisivo ai calci di rigore. Non so per quanto ancora giocherò in Nazionale, sono concentrato al 100% su questo Mondiale. Dopo avremo tempo per pensare al futuro”.

Foto: Instagram Modric