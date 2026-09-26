Modric non si ferma: a 41 anni ancora protagonista con la Croazia
26/09/2026 | 23:13:35
Luka Modrić stupisce al debutto in Nations League nonostante i suoi 41 anni. Il centrocampista croato ha infatti segnato la rete del momentaneo vantaggio contro la Repubblica Ceca, confermandosi ancora una volta un vero protagonista per la sua Nazionale. Con questo gol ha ulteriormente allungato il record di marcatore più anziano nella storia della Croazia, salendo inoltre al quinto posto nella classifica dei migliori marcatori della Nazionale.
Foto: Instagram Modric