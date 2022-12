Modric: “Non mi ritiro dalla Nazionale, giocherò la Nations League”

A seguito della vittoria per 2-1 della Croazia contro il Marocco, Luka Modric ha parlato ai canali croati del suo futuro in Nazionale e dei traguardi raggiunti sotto la guida di Dalic: “Volevamo a tutti i costi l’oro, eravamo molto vicini, ci dispiace, ma dobbiamo essere comunque orgogliosi e felici. I giovani giocatori hanno dimostrato di avere grande qualità e il futuro del calcio croato è davvero luminoso. Non lascerò la Croazia. Il mio piano è quello di giocare la finale di Nations League, non avrebbe senso non giocarla, poi vedremo cosa succederà dopo”.

