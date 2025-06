Modric molto più di un sogno: il Milan mette le marce alte e accelera

03/06/2025 | 20:33:56

Luka Modric ha chiuso il suo rapporto con il Real Madrid dopo un’esperienza straordinaria, ricca di trofei e di appartenenza. Modric ha sperato fino all’ultimo nel rinnovo, ma il ciclo era finito e adesso è normale pensare al futuro. Il Milan è sceso in campo pesantemente, confermata la notizia di Relevo nella serata di ieri. Anche a un passo dai 40 anni, Modric è di un altro livello. Il Milan è uscito allo scoperto, sta accelerando, vuole andare fino in fondo. Modric ha sempre esternato la sua passione per i rossoneri fin da bambino, vuole giocare in un campionato ad alto livello. E il Milan vuole andare fino in fondo e sta lavorando no stop…

