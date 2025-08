Modric: “Non mi sento speciale, un singolo non può fare molto senza una grande squadra”

04/08/2025 | 17:40:19

Da Casa Milan tanti, tantissimi sorrisi, soprattutto quello del protagonista indiscusso della giornata, Luka Modric. Dopo le prime parole rilasciate ai canali ufficiali del club, l’ex Pallone d’Oro è pronto a presentarsi alla stampa come nuovo giocatore rossonero. Di seguito le parole dell’asso croato: “Non mi vedo come una persona speciale, a me piace solo giocare a calcio. Ho la fortuna di far parte di una grande società, quale il Milan”. “Un unico giocatore non può fare nulla da solo, scordatevelo. Bisogna creare una squadra dove i singoli possono dare il massimo per esprimersi”.

Foto: Modric, France Football