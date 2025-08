Modric si presenta: “Il Milan non può accontentarsi. L’obiettivo è vincere trofei”

04/08/2025 | 17:14:25

Da Casa Milan tanti, tantissimi sorrisi, soprattutto quello del protagonista indiscusso della giornata, Luka Modric. Dopo le prime parole rilasciate ai canali ufficiali del club, l’ex Pallone d’Oro si è presentato ai microfoni della stampa come nuovo giocatore rossonero. come nuovo giocatore rossonero. Le prime parole dell’asso croato: “Ho avuto tre settimane di ferie, mi sono riposato e mi sono allenato per arrivare nella migliore condizione possibile. Ho visto tanti aspetti positivi con la squadra e i giocatori e spero possa continuare la crescita”.

“Un ricordo legato al Milan? C’è sempre tempo per emozionarsi a qualsiasi età. Ho avuto un addio molto emozionale a Real Madrid. Sono cresciuto guardando il calcio italiano e il Milan era la mia squadra preferita, una squadra preferita. Boban era il mio idolo. Ho avuto un affetto particolare per i colori rossoneri”.“Il Milan è tra le squadre migliori al mondo ed è quello che volevo dire. Non ci si può accontentare, la Champions deve essere l’obiettivo base. Bisogna lavorare sodo. A me piace vincere, sono competitivo ed è quello che voglio portare qui. Il Milan deve lottare per vincere trofei e deve essere l’obiettivo per tutto il club”

Foto: Sito Milan