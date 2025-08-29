Modric: “Mi sto integrando bene, la Serie A è bella e difficile, molto tattica”
30/08/2025 | 00:05:26
Luka Modric, centrocampista del Milan, ha parlato a Dazn dopo la vittoria a Lecce.
Queste le sue parole: “Sono felice qui al Milan, mi sento appagato qui in Italia e finora sta andando tutto bene”.
Sui propri compagni di squadra: “I miei compagni fanno di tutto per farmi integrare e rendere più facile la mia vita a Milano. Attorno a me ho davvero un ambiente bello, sono davvero felice della mia prima vittoria al Milan”.
Su Allegri: “Il Mister mi chiede di comunicare tanto con i miei compagni, soprattutto con quelli più giovani. Sto imparando la lingua, mi piace l’Italia”.
Sul Milan e la Serie A: “Fin da piccolo guardavo questo campionato per la presenza di tanti giocatori croati, soprattutto con il Milan che era la mia squadra preferita”.
Foto: X Milan